Ação humanitária doa cestas básicas para famílias atingidas pela seca no Oeste do Pará

Jeferson Miranda

Última atualização: 08/11/2024 15:13

Comunidades de Terra Santa recebem mantimentos doados pela MRN.

A Mineração Rio do Norte (MRN) intensificou suas ações sociais para auxiliar as comunidades do Oeste do Pará que enfrentam os desafios da estiagem e suas consequências nos rios da região. A empresa começou, inicialmente, a entrega de cestas básicas para famílias das localidades de Serra, Paraíso, Alema, Chuedá e Cabeceira dos Cláudios, pertencentes ao município de Terra Santa, que declarou estado de emergência devido à seca. No total, foram 377 cestas básicas disponibilizadas.

A iniciativa busca amenizar os impactos da falta de água, apoiando a segurança alimentar das famílias mais vulneráveis. A iniciativa conta com a parceria de diversas associações comunitárias, que têm sido fundamentais na mobilização dos comunitários.

Taila Pinheiro Rocha é presidente da Associação Esperança dos Agricultores Familiares e Criadores da Comunidade do Paraíso Igarapé do Jamari (ASSAEAFC-PC-IJ) e relatou as dificuldades enfrentadas pela população com a seca dos rios da região. “A comunidade do Paraíso está tendo algumas dificuldades com a seca, o nível do rio do Igarapé Jamari ficou muito baixo, prejudicando o abastecimento de água e também dificultando a busca do alimento através da pesca artesanal. Algumas propriedades também tiveram perdas com seus canteiros de hortaliças”, relatou.

Para a liderança comunitária, a ação humanitária desenvolvida em parceria com as associações oferece esperança aos moradores. “A entrega da cesta básica teve um impacto positivo na saúde e no bem-estar das famílias. Recebemos arroz, macarrão, feijão, açúcar, café e mingau para as crianças, suprindo o necessário para uma boa alimentação. Nesse momento em que a seca tem nos afetado, a ação humanitária que foi realizada em nossa comunidade, em parceria com a MRN, foi muito importante”, completou.

Expansão da ação

A ação humanitária se estende além de Terra Santa. Nesta sexta-feira (8), às Comunidades Aibi 1 e 2, Inchá, Pocó, Mabaia e Boa Vista, em Faro, serão beneficiadas pela iniciativa da MRN. Já a partir do dia 13 de novembro, em parceria com a Associação das Comunidades do Trombetas e Área da Gleba Sapucuá (ACOMTAGS), a empresa iniciará a distribuição de quase 1.300 cestas básicas para comunidades de Oriximiná. Moradores de mais de 20 localidades serão beneficiados.

Segundo Claudia Belchior, gerente do Departamento de Relações Comunitárias e Responsabilidade Social Corporativa da MRN, a iniciativa reforça o papel da empresa na atenção e cuidado com a região. “Esta ação humanitária ocorre graças ao constante diálogo que temos com as lideranças comunitárias das comunidades vizinhas. Nós da MRN temos um papel social importante no território e a nossa atuação, nesses momentos emergenciais, está totalmente alinhada com a nossa forma de agir”, declarou.

Parceria

A MRN também tem colaborado com outras ações de solidariedade na região. A empresa tem dado apoio para a logística do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que também tem atuado com a doação de cestas básicas nas comunidades dos territórios Alto Trombetas I, e as comunidades Samauma I e II, e Carimum. As parcerias permitem levar ainda mais suprimentos essenciais a comunidades afetadas pela crise hídrica.

Com informações da Ascom/MRN

Fonte: Portal Santarém