Falta constante de energia e infraestrutura precária são ‘aberrações’ enfrentadas por turistas em Alter do Chão”, dizem moradores

Empreendedores e moradores de Alter do Chão denunciam as precárias condições na qual se encontra a vila balneária vencedora do Prêmio Melhor Destino Turístico Nacional.

Segundo eles, em plena alta temporada, com hotéis e pousadas cheias de turistas, se tornou frequente a falta de energia que na maioria das vezes, dura a noite toda, deixando os visitantes sem conforto.

“Ontem, foi a terceira sexta-feira seguida que ficamos sem energia”, diz um dos denunciantes.

“Com isso, atender os turistas hospedados em hotéis e pousadas com itens básicos, como o pão para o café da manhã se torna um problema, porque sem energia as panificadoras não têm como produzir”.

Conforme os relatos, além do descaso da concessionária de energia, o poder público está fazendo de Alter do Chão um verdadeiro desastre quando se fala em infraestrutura urbana.

“A vila está abandonada. As ruas estão horríveis, especialmente aquelas nas quais os ônibus circulam. Mato e lixo tomam conta de vários locais frequentados pelos turistas”, declara um dos moradores que acionaram a reportagem.

Melhor Destino Turístico Nacional

As precariedades em Alter do Chão denunciadas pelos moradores e empreendedores são um contraste às belezas naturais da Vila Balneária que, em setembro, foi a vencedora do XXXI Prêmio UPIS de Turismo, conquistando o prêmio de Melhor Destino Turístico Nacional em 2021.

Foram 97.55% dos votos dos participantes de enquete no país. Na segunda colocação ficou a Chapada Diamantina, na Bahia, com 1.48% dos votos, e, na terceira posição, Jalapão, no Tocantins, com 0.99%.

No ano de 2009, o jornal inglês “The Guardian” colocou Alter do Chão como uma das mais belas praias do Brasil.

O Impacto