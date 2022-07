Um avião bimotor modelo Skyline que decolou de uma Regiao Garimpeira nas proximidades da venezuela entre Boa vista Roraima o paiz que faz fronteira com Brasil e Venezuela apos o aviao decolar de um garimpo clandestino nas terras indigenas Yanomami onde e retirado ouro ilegal o desaparecimento aconteceu na ultima sexta feira dia 24 as 3 horas simplesmente apos 8 minutos de Voo desapareceu do Radar e ja esta a 48 Horas na selva poucas informações buscas particulares estao acontecendo nas proximidades das terras indignas o Aviao estaria com destino com à cidade de Boa vista segundo informações era segundo voo do piloto que e morador da cidade de Novo Progresso no Estado do PA .

As informações ainda sao vagas mais a famílias do piloto também mora em Novo Progresso e pede acao das autoridades que tomem frente as busca.