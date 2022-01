Com 895 painéis solares, Ceará inaugura a maior usina solar pública do estado

O Ceará está focando cada vez mais em fontes de energia renovável, indo além dos memorandos de hidrogênio. Dessa vez, o estado está investindo na primeira usina solar pública da região Nordeste

O Governo do Ceará inaugurou uma usina solar com potência de 400 kWp, que está situada no Centro de Treinamento do Trabalhador Cearense (CTTC/IFCE) na última quinta-feira (30). A planta de energia solar conta com uma área coberta de 1,8 mil m² por 895 painéis solares, inversores elétricos e cabos distribuídos sobre os blocos C, D e E do Centro. De acordo com o governo do Ceará, essa usina solar recebe o título de maior empreendimento público de geração de energia solar no estado atualmente