Após manifestação, presidente do Crepurizinho fala sobre os problemas de energia enfrentados pela comunidade

Nesta terça-feira (05), Elton da Silva, presidente da comunidade garimpeira Crepurizinho , região de Itaituba, sudoeste do Pará, concedeu uma entrevista exclusiva à equipe do Giro, na qual abordou detalhes sobre a atual situação de energia elétrica da região. Segundo Elton, a comunidade vem sofrendo há anos com altos valores nas taxas cobradas de um fornecedor local. Ele exemplificou que, em uma residência equipada com uma geladeira e dois ventiladores, o custo médio da energia é de R$ 1.200.

Elton revelou que a empresa Equatorial vem prometendo há algum tempo fornecer energia à região e chegou até a garantir, no ano passado, que até o mês de maio a localidade contaria com eletricidade.

Após o término do prazo estipulado, Elton disse que um movimento foi iniciado e uma equipe da Equatorial foi enviada ao local. No entanto, antes de concluir os trabalhos, no último sábado (02), a equipe teria pausado as atividades. Em resposta, os moradores organizaram uma manifestação, mas a encerraram no mesmo dia, por volta das 21h30, para não prejudicar outras pessoas.

Elton também informou que ele e o gestor municipal de Itaituba, Valmir Climaco, irão a Brasília para se reunir com o Ministro de Minas e Energia , Alexandre Silveira. Ambos estão apenas aguardando a confirmação da data do encontro.

Fonte: Portal Giro