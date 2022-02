A Rocam em reforço ao policiamento no distrito de Castelo de Sonhos no dia de ontem 1 de fevereiro. Dois homens foram mortos no confronto com a Rocam (PM) durante uma abordagem em Castelo de Sonhos, distrito de Altamira. De acordo com as informações da policia, após essa denúncia anônima de venda de drogas, a guarnição seguiu em diligência, por volta das 11h40min, a residência na rua paralela à avenida Santo Antônio, nas proximidades ao viveiro de mudas Fontoura, ao chegar no local foram recebidos a tiros. Os policiais, deram voz de prisão, mas não cessaram os disparos, obrigando a reagir. Ainda segundo a PM duas pessoas foram baleadas entre eles, Rosemberg Carvalho Abelardo (Vulgo “BETE” OU “DISCIPLINA DO CV” OU “TERRORISTA ISRAELENSE DO CV” ) e outro rapaz entre 16/á 26 anos (não identificado) de porte magro, cabelo pintado de loiro. Foi prestado socorro às vítimas, atendidas no Hospital (HGCS), não resistiram aos ferimentos e vieram óbito, o local foi isolado e acionado de imediato a Polícia Civil para tomar as providencias, após, foi averiguado a ficha e constatado que se tratava de elementos com participações em vários crimes e membros de facções criminosas, tendo os mesmos expressão no mundo do crime como disciplina e outros, o clamor público foi visto de forma positiva sendo que os acusados aterrorizaram essa região.

A ocorrência foi apresentada para o delegado de