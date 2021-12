Empresário desaparecido há três dias é encontrado na barriga de jacaré

O desfecho de um caso de desaparecimento chocou moradores do município de Barreirinha, no Maranhão. Após estar desaparecido por três dias, partes do corpo de um empresário foram encontrados dentro da barriga de um Jacaré no último sábado, 27. De acordo com a Polícia Civil, os próprios familiares reconheceram a vítima após o jacaré ser encaminhado para a perícia.

Entenda o caso: O empresário identificado como Davi Reis estava desaparecido desde o dia 23 de novembro, quando saiu de casa em uma voadeira com destino a um município próximo de onde morava, no entanto, desapareceu. Após buscas iniciadas por amigos e familiares, equipes formadas pelo Corpo de Bombeiros, Marinha, Defesa Civil, Polícias Civil e Militar, e outros voluntários realizaram novas buscas pelo empresário e encontraram sua voadeira na última quarta-feira, 24. No entanto, não havia indícios do que poderia ter acontecido ao corpo do homem. No último sábado, 27, após familiares e amigos realizarem uma busca independente pelo empresário, o grupo resolveu capturar um jacaré que estava próximo da região e resolveram abrir o animal, onde encontraram pedaços de um corpo humano, mas não puderam identificar. A Polícia Civil foi novamente acionada, para realizar uma perícia técnica nos pedaços encontrados. Após uma perícia inicial, a família foi chamada para ver com mais clareza o conteúdo encontrado, momento em que os familiares reconheceram o corpo como sendo de Davi. De acordo com o delegado responsável pelo caso, investigações preliminares apontam que no dia em que o homem desapareceu, ouviram barulhos de tiro no rio. Testemunhas que ouviram os disparos viram uma dupla fugindo em outra voadeira e a voadeira do homem afogando. Como além disso foi comprovado que o homem não foi morto pelo animal, a investigação aponta que o homem pode ter sido baleado pelos homens e comido pelo animal. Com informações do