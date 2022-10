Novo progresso: Professora cargo de confiança de prefeito sugere morte de Bolsonaro “fogo nele jesus, nem queima torra”

9 HORAS ATRÁS

Nesta segunda-feira (24/10) as redes sociais incendiaram os grupos de WhatsApp com postagens de vídeos da professora pioneira da cidade, NUBIA MACHADO, coordenadora da implantação do curso de direito na cidade de Novo Progresso.

Segundo informações confirmadas pelo Secretário de Governo, ela ocupa cargo de confiança do prefeito Gelson Dil, porém é servidora concursada do estado.

A incoerência é que a professora é esposa de garimpeiro e faz parte da quarta cidade do país com maior votação para o Presidente Bolsonaro no primeiro turno.

A Indignação da maior parte da população foi pelas postagens agressivas e irônicas de uma profissional que segundo informações é competente na sua atividade principal, mas tem sido recorrente em suas postagens incitando o ódio e violência contra o presidente do Brasil.

Postagens como essa podem servir de motivação para violência. A democracia permite o contraditório, mas jamais com incitação à violência.

A nossa redação tentou entrar em contato com o prefeito Gelson Dil para saber quais medidas serão tomadas contra a professora, mas ele não respondeu as mensagens e ligações.

