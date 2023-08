Pastor ex-morador de Novo Progresso, morre em acidente de trânsito, em Mato

21/08/2023 – Um trágico acidente por volta das 17 horas de sábado (19) tirou a vida de Fernando Pires, de 37 anos, da cidade de Itaberaí-GO, no km 76 da rodovia BR-070, logo após General Carneiro sentido ao distrito do Paredão. O pastor estava juntamente com a esposa indo para cidade de Cuiabá onde faria uma pregação e acabou perdendo a direção do veículo de passeio que rodou na pista e bateu frontalmente com uma carreta carregada de óleo vegetal que vinha no sentido contrário. O pastor ficou preso nas ferragens e infelizmente não resistiu a pancada. A esposa dele ficou ferida e foi atendida inicialmente no Hospital de General Carneiro e está fora de risco. A carreta seguia no sentido de Primavera para Barra do Garças. O trecho de General Carneiro até Barra do Garças é considerado um dos mais perigosos da BR-070 em Mato Grosso devido ao número de curvas, pista estreita e poucos acostamentos. Lamentamos profundamente o falecimento do pastor de Itaberaí. Fonte: Araguaia Notíci