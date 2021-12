Viatura da PM capotou no trecho próximo de uma curva entre Itaituba e Jacareacanga, policial passa bem.

De acordo com as informações repassadas ao nosso Site Tv online Itaituba era por volta das 22h30 de sábado 11/12/2021, quando a polícia militar do PPD 72° de Jacareacanga foi informada sobre um acidente com a viatura Reserva de Prefixo 9824, que estava em deslocamento de Itaituba para Jacareacanga, sendo conduzida pelo SUBTEN BRAZ, segundo o que foi apurado pelo nosso site o veículo modelo Hilux achou capotando próximo à ponte do Sobradinho, a uma distância de aproximadamente 80 Km da Sede do municipio de Jacareacanga.

O policial militar graças a Deus está bem e não sofreu nenhum ferimento, somente danos materiais com veículo da PM.

O acidente teria ocorrido por volta das 17h30 mas só agora foi comunicado o fato devido não haver meios de comunicação nesse trecho. Ainda não se sabe ao certo as causa desse acidente, ainda serão apuradas, somente temos informações de que possivelmente um dos pneus dianteiros sacando do jance, e causando com que o condutor perdesse o controle do veículo, ocorrendo assim o capotamento da viatura.

Uma guarnição do 72º Pelotão PM seguiu para o local para prestar apoio e socorro ao SubTen Braz.

Fonte-Tv online Itaituba-Yokin