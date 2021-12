Pastor é preso acusado de estuprar adolescentes em Itaituba

A Polícia Civil da Superintendência Regional do Tapajós, cumpriu na última terça-feira, 14, um mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de estuprar duas adolescentes, no município de Itaituba, no sudoeste paraense. Segundo as investigações, o indiciado é um pastor do município e é investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra as adolescentes que faziam parte do grupo de evangelização comandado pelo investigado. Após todas as medidas cabíveis, o acusado foi transferido para o sistema penitenciário e se encontra à disposição da justiça. Fonte-Tv online Itaituba-Yokin Paranatinga com informações da PC/PA