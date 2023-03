21/03/2023 – Dois trabalhadores morreram após adentrarem em um silo de grãos, numa propriedade que fica localizada há cerca de 60 km da sede de Novo Progresso, no Sudoeste do Pará. A fatalidade ocorreu por volta das 3h da madrugada desta terça-feira (21). As vítimas foram identificadas como Antônio Francisco Silva Santos, de 24 anos, e Wesley Fabinei Santos Batista, 40. Segundo informações repassadas ao Corpo de Bombeiros, os trabalhadores objetivavam fazer limpeza no interior do reservatório de grãos para o armazenamento da nova colheita. A primeira vítima desmaiou minutos depois de atingir o limite inferior da edificação. A segunda vítima desceu para prestar socorro e acabou desmaiando também. Um terceiro trabalhador, ao perceber que o ambiente estaria causando os desmaios, saiu para buscar ajuda. Os corpos foram retirados do local por uma equipe do Corpo de Bombeiros, com a ajuda de equipamentos especializados para adentrar o ambiente. De acordo com o Major Daniel, ocorrência do tipo, até então, era incomum para equipe. Ele chama a atenção para os cuidados que devem ser adotados nesse tipo de serviço. “A gente ainda não tinha acompanhado. Acúmulo de material orgânico produz gases venenosos, ou, até mesmo, pela ausência de oxigênio, faz com que ocorra asfixiamento. É importante fazer um tipo de cartilha para que esse tipo de ocorrência não venha mais acontecer”, orientou. “… Vamos agir de modo preventivo para ter um procedimento padrão para limpeza de silos. Acredito que exista empresa especializada nesse tipo de operação. É importante que se faça sempre de maneira racionalizada esse tipo de serviço”, complementou. Fonte: Portal Plantão 24horas News