Carreta do Hospital do Amor fará atendimentos de saúde em Itaituba, Novo Progresso, Km 1.000 e Castelo de Sonhos; veja como participar

20/03/2023 –A unidade móvel do Instituto de Prevenção do Hospital do Amor estará em Novo progresso no dia 31 de março, no Km 1000 dia 30, Castelo de Sonhos dia 01. Os moradores terão a oportunidade de serem atendidos gratuitamente com serviços de PSA de próstata, lesão de pele e colo do útero. Os atendimentos ocorrerão das 8h às 17. Em Novo Progresso a carreta será estacionada na frente a loja Casa das Tintas, localizado no centro da cidade. Serão ofertados sessenta (60) atendimentos de lesão de pele, quarenta (40) de exame de PSA de próstata e 40 de colo do útero. Os interessados em participar do mutirão de saúde devem, antes, procurar dia 26 na sede do Lions Clube para serem submetidos a procedimentos de triagem, que determinará a prioridade de atendimento e tratamento dos pacientes. Segundo o Lions, só serão atendidos na unidade móvel aqueles que passarem pela triagem. “… Não adianta você que tem a suspeita vir direto para cá no dia 31, que não será atendido. Tem que passar pelo Lions dia 26 para fazer a triagem e encaminhar para carreta no dia 30”, disse. No Km 1.000 a traiagem vai até dia 24 no Posto de saúde e a carreta encosta por lá dia 31. Em castelo de Sonhos não haverá triagem e a carreta chaga dia 01/04. Em Itaituba a carreta atende agora dia 22. Apesar de já ser tradição a mais de 06 anos em Novo progresso, é a primeira vez que a unidade móvel estará atendendo em Itaituba. Para Jacy Oliveira, Presidente da Ação Sorriso, é uma satisfação muito grande ter o serviço no município, uma vez que muitas pessoas não têm condição de buscar os atendimentos em outro lugar Autor/Fonte: guianovoprogresso.com.br