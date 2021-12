IBGE contratará quase 7 mil temporários para Censo 2022 no Pará

A maior quantidade de vagas é para os recenseadores, que ganharão por produção

O IBGE divulga quatro editais para a contratação de temporários que vão trabalhar na realização do Censo Demográfico 2022. Por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS), serão contratados servidores em todo o Brasil. No Pará, serão 6.976 vagas, distribuídas em seus municípios. A maior quantidade de vagas é para recenseador.

No município de Novo Progresso, serão 21 recenseadores contratados, 1 Agente Censitário Municipal (ACM) e 2 Agentes Censitários Supervisores (ACS).

A empresa selecionada para realizar as seleções desses três editais foi a Fundação Getúlio Vargas – FGV (conhecimento.fgv.br), para os cargos de ACM, ACS e Recenseadores.

O cargo com maior quantidade de vagas é o de Recenseador, para o qual é exigido o diploma de Ensino Fundamental completo. Não há valor fixo de remuneração já que os recenseadores ganham por produção. O valor é calculado com base no número de unidades visitadas; na taxa de remuneração dos setores censitários que o recenseador for percorrer; no número de questionários respondidos; e no número de pessoas recenseadas. O chefe do IBGE no Pará, Rony Helder Cordeiro, ressalta que “o cargo de recenseador é fundamental para o Censo. É essa pessoa quem estará em contato direto com o público. São os recenseadores que vão, de domicílio em domicílio, entrevistar os moradores”, explicou Cordeiro.

Os candidatos aprovados nesse cargo devem ser convocados para o treinamento e contratação no mês de junho de 2022. Os contratos devem ter duração de três meses, podendo ser prorrogados. Os recenseadores não precisarão cumprir horários fixos e podem trabalhar em dias de semana, feriados ou finais de semana. Além disso, terão direito a 13º salário e férias proporcionais aos dias trabalhados e à produção.

Os cargos de ACM e ACS vão concorrer num mesmo processo, sendo que aos primeiros colocados caberá a vaga de ACM e, do segundo em diante, vagas de ACS. A remuneração para o cargo de ACM é de R$ 2.100,00, enquanto a de ACS é de R$ 1.700,00. O nível de escolaridade para ambos é o ensino médio completo. Os primeiros vão gerenciar os Postos de Coleta, fazendo o controle e gestão dos recursos humanos e materiais. Também vão acompanhar e orientar a coleta de dados, coordenando o trabalho dos ACS’ e recenseadores. Já os ACS farão a supervisão da operação censitária junto aos recenseadores, exercendo também tarefas administrativas, como renovação de contratos e avaliação dos recenseadores. A previsão de contratação dos aprovados em ambos os cargos a partir do dia 31 de maio de 2022, com cinco meses de duração, com possibilidade de prorrogação.

Os candidatos a ACM, ACS e Recenseador farão provas no dia 27 de março e devem receber o resultado no dia 6 de maio de 2022.

Para se inscrever, candidatos a ACM e ACS pagarão taxas de R$ 60,50 e de R$ 57,50 para Recenseador. Todos devem acessar https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21, até 29 de dezembro de 2021.

Vale lembrar que medidas de segurança serão tomadas em todas as fases do Censo 2022, incluindo os processos seletivos, os treinamentos, a ocupação de postos de coleta e a visita aos domicílios. Entre essas medias estão o uso obrigatório de máscaras, distanciamento seguro entre candidatos e aplicadores de prova, disponibilização de álcool em gel em todos, higienização de locais de prova e equipamentos, redução máxima do contato entre as pessoas, medidas para evitar aglomerações e o respeito às legislações locais.

SERVIÇO: Inscrições para os cargos de ACM e ACS (taxas de R$ 60,50) e para Recenseador (R$ 57,50) devem ser feitas pelo https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21, até 29 de dezembro de 2021.

QUADRO – RESUMO

CRONOGRAMA PSS – CENSO 2022 – Município: Novo Progresso

Vaga

Quantidade de Vagas

Período de inscrições

Data da Prova

Resultado Final

EDITAL

Taxa de Inscrição

ACM

1

15/12 a 29/12/2021

27/03/2022

06/05/2022

https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21

R$ 60,50

ACS

2

15/12 a 29/12/2021

27/03/2022

06/05/2022

https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21

R$ 60,50

Recenseador

21

15/12 a 29/12/2021

27/03/2022

06/05/2022

https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21

R$ 57,50