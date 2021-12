Policiais encontram drogas em caixa de descarga de banheiro na Serra do Cachimbo em Novo Progresso

Polícia militar apreende drogas na Serra do Cachimbo. (foto:Divulgação PM)

A PM chegou ao local depois de ser acionado por uma mulher, funcionária auxiliar do Posto Fiscal da Serra do Cachimbo, sobre um volume envolto em um saco plástico localizado no interior do banheiro público dentro da caixa de descarga.

A ocorrência foi registrada por volta das 20h00 desta quinta-feira 16 de dezembro de 2021 O volume foi apreendido e supostamente identificado como entorpecente, supostamente, Cocaína, aproximadamente 600gramas. O local tem trefego diário de caminhões , veículos e ônibus que usam as dependências da SEFA, as margens da rodovia BR 163, no município de Novo Progresso.

O procedimento será realizado na Unidade Pro Paz de Castelo de Sonhos.

Por:Jornal Folha do Progresso com informações Sub Sargento Cruz