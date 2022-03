Recompensa de R$ 10 mil sobre assassinos de empresário progressense Cleber Sapucaia

Após quasse cinco meses o crime ainda continua no anonimato. (Foto Arte Jornal Folha do Progresso)

Uma recompensa de 10 mil reais foi oferecida, para quem fornecer informações sobre os matadores do empresário Cleber Sapucaia, de 43 anos, que sofreu atendado a tiros no dia 28 de outubro de 2021, na avenida Otavio Onetta (Setor Industrial) em Novo Progresso e foi transferido em estado grave para Hospital de Sinop (MT), onde veio a óbito no dia 16 de novembro de 2021.

Leia mais:Após 19 dias no hospital, morre empresário Cleber Sapucaia em Sinop no Mato Grosso.

Segundo a viúva da vítima, a divulgação da recompensa de R$10mil tem como objetivo ajudar os órgãos de segurança a elucidar o homicídio. Os colaboradores terão as identidades preservadas.

Até hoje, a Investigação da Delegacia de Homicídios de Novo Progresso não conseguiu pistas dos criminosos. O empresário do setor madeireiro, recebeu atentado quando duas pessoas em uma motocicleta modelo Titan e/ou CG de cor branca se aproximou fazendo disparos, o piloto ultrapassou a camioneta enquanto outro fazia os disparos alvejando a vítima sem defesa. No veículo estava o empresário Cleber Sapucaia, que veio a óbito e a ex-Companheira com uma criança de quatro anos, não foram atingidas.

A investigação ainda não conseguiu informações sobre os motivos do crime, nem sobre os matadores.

A recompensa será paga por informações que chegarem, através dos telefones (93) 98403-5213 funciona como Whatsapp.

As denúncias serão recebidas com total garantia do anonimato e caso seja procedente com resultado, o denunciante retornará o contato para pagar a recompensa.

Por:Jornal Folha do Progresso

Foto Arte Jornal Folha do Progresso)