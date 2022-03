Duas caminhonete L200 Triton são presas pala PRF em Itaituba Pará

No domingo 06 de Março de 2022 às 17:00hs, A Polícia Rodoviária Federal da 5ª Delegacia em Itaituba-PA, ao realizar fiscalização de rotina, abordou um veículo L-200 Triton que trafegava no sentindo Jacareacanga/PA – Itaituba/PA. Diante da fundada suspeita, foi feita a análise dos elementos de identificação do veículo, sendo constatada adulteração nos sinais identificadores do veículo. Ao aprofundar a análise, foi possível identificar o veículo original, com ocorrência de furto no dia 16/08/2016, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT.

Os membros da família do condutor chegaram em outra L-200 Triton para auxiliá-lo, e ao fazer a identificação deste veículo, também constatou-se que se tratava de um veículo adulterado. Ao aprofundar a análise, foi possível identificar o veículo original, com ocorrência de furto no dia 08/01/2017, na cidade de Xinguara.

Diante das informações acima, foi constatada, a princípio, ocorrência de Receptação de dois Veículos furtados de posse dos mesmos membros da familia.

Durante a abordagem, os autores apresentaram-se colaborativos, não impedindo a atuação policial.

Diante das informações acima, foi dada voz de prisão aos dois irmãos, que foram detidos e encaminhados à Polícia Civil de Itaituba para dar procedimento às medidas cabíveis, e não foram algemados, diante da ausência dos requisitos constantes da súmula vinculante número 11 e do DECRETO Nº 8.858/2016.

