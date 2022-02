VERDADEIRAS CENAS DE GUERRA NOS GARIMPOS DO TAPAJÓS, DISSE VEREADOR PENINHA

Na manhã desta terça-feira (15), usando a tribuna da Câmara Municipal de Itaituba, no Pará, o vereador Peninha classificou a operação nos garimpos do Tapajós de “VERDADEIRA GUERRA”. O edil disse que lamenta que o governo, através do Ministério da Justiça, tenha determinado uma operação parecendo guerra de filmes de “RAMBO” ou dos ataques do Talibã, com lançamentos de bombas. “Para que isto?”, indagou Peninha. “Se existe o garimpo ilegal o culpado é o governo, que nunca quis assumir sua responsabilidade de legalizar. Apenas repreender”, afirmou o parlamentar.

Toda a população da região está aterrorizada, pois jamais se viu isto na história do Tapajós. Helicópteros bombardeando equipamentos (PC), parecendo em filmes de ação. O povo está apavorado. Tem garimpeiro que até hoje está perdido nas matas com medo, afirmou Peninha.

A operação está ocorrendo tudo em nome de poluição ambiental? Porém, quando se toca fogo não está se poluindo? Quando se derrama milhões de litros de combustível não está se poluindo, indagou Peninha.

Tudo poderia se evitando se o governo há anos tivesse assumido sua responsabilidade de organizar, legalizar a atividade garimpeira na região. Porém, pouco tem feito.

Peninha é a favor da fiscalização, porém, não da maneira que vem sendo praticado. “Bombardeio, perseguição e humilhação dos garimpeiros, destruição de equipamentos caros, que poderiam ser revertidos na recuperação do meio ambiente e benefício dos municípios, da nossa população”, destacou o edil.

“Até quando isto vai acontecer? O governo não tem nenhum interesse em organizar a garimpagem. O que tem é interesse em acabar com os garimpos, sem que tenha uma solução para os milhares de gente que vive do garimpo”, assim se manifestou o Vereador.

Peninha disse que “Os municípios na região vivem dos garimpos. Nossa economia ainda é o ouro. Qual será o nosso futuro?”, quer saber o vereador. “A região já começa a sentir as consequências desta inconsequente operação”, afirmou Peninha.

O edil voltou a afirmar que é a favor da natureza, é a favor da fiscalização, “porém, para isto o governo precisar assumir sua responsabilidade, o que repito jamais fez isto”.

“Os órgãos públicos tem que cada um fazer sua parte. Assumir seu papel nesta atividade, mas o que estamos vendo é que tudo se resume em operações desastrosas, com enormes consequências para a região”, disse Peninha.

Acesse esse link para assistir o vídeo: https://youtu.be/SvRp-nkMzlw

O edil encerrou seu pronunciamento lamentando que o Presidente da República, JAIR BOLSONARO, não está nem aí para estas ações, pois fala uma coisa e faz outra. Propalou e incentivou a garimpagem e agora nada faz para evitar este tipo de ação, que só vem a criar terror na região.

“Nossos senadores e deputados deveriam se manifestar em defesa desta região, pois todos nós dependemos do garimpo, indireta e diretamente, mas ninguém fala nada. Ninguém faz nada”, concluiu Peninha.

Fonte: Portal Santarém