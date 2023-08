Tribunal do Júri condena homem por assassinato na praia do Sapo, em Itaituba; condenado está foragido

O Tribunal do Júri condenou nesta segunda-feira (07) Jackson de Souza Araujo a uma pena de 12 anos e 10 dias em regime fechado pelo assassinato de Dheison Lucas Alves, ocorrido na praia do Sapo em Itaituba , sudoeste do Pará.

O crime, registrado em 09 de agosto de 2020, teria acontecido durante uma discussão. Jackson disparou quatro vezes contra Dheison, levando-o a óbito no local. Após o crime, Jackson se escondeu em uma casa no bairro São Tomé, mas foi detido em 21 de agosto do mesmo ano, uma operação conjunta das polícias Civil e Militar.

Na ocasião de sua prisão, Jackson confessou a autoria do crime, alegando ter reagido a um tapa no rosto desferido pela vítima. Mesmo após a confissão, o caso provocou comoção na comunidade, com familiares de Dheison realizando um protesto em frente à 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba pedindo justiça.

Foto: Reprodução

O julgamento, realizado hoje, contou com a decisão unânime dos jurados. No entanto, Jackson não compareceu ao tribunal. Autoridades confirmam que ele é considerado foragido.

Fonte: Giro Portal